Cum a ajuns Gnohere peste Icardi, Neymar si Higuain. Stelistul, varful cu cea mai buna medie de goluri

Francezul Harlem Gnohere are un sezon excelent in tricoul ros-albastru. Bizonul, asa cum este alintat de fani, a ajuns la 10 goluri marcate in Liga I, fiind golgheterul competitiei. El a marcat, de asemenea, de doua ori si in UEFA Europa League, aducandu-i formatiei ros-albastre trei puncte in meciul din Israel cu Hapoel Be'er Sheva.

Cu 10 goluri marcate in 913 minute, Gnohere se lauda cu o medie excelenta. El marcheaza un gol la fiecare 91.3 minute!

Gnohere sta in aceasta privinta mai bine decat atacanti mari ai Europei.

Spre deosebire de Gnohere, Icardi, cu 11 goluri marcate in acest sezon pentru Inter, marcheaza o data la 96.7 minute, in timp ce Neymar are o medie de un gol la 102 minute.



Topul



1. Gnohere - 913 minute jucate, 10 goluri marcate, medie de 91.3 minute

2. Icardi - 1064 minute jucate, 11 goluri marcate, medie de 96.7 minute

3. Neymar - 717 minute jucate, 7 goluri marcate, medie de 102 minute

4. Higuain - 969 minute jucate, 7 goluri marcate, medie de 138 minute

5. Dzeko - 969 minute jucate, 7 goluri marcate, medie de 138 minute