"Cu astia 5 o sa facem MARI SURPRIZE in Europa!" Becali a anuntat echipa de 100 de milioane de euro! Cu cine incepe REVOLUTIA Stelei

Becali a stabilit 5 nume de care Steaua nu se va desparti indiferent de oferta pe care o primeste.

Coman, Man, Tanase, Nedelcu si Daniel Benzar sunt pustii pe care Becali ii vede capabili sa il duca in primavara Champions League. Patronul Stelei spune ca niciunul nu va pleca in urmatorii doi ani.

"Astia 5 sunt viitorul! De exemplu, pe Coman pot sa primesc azi si 20 de milioane de euro ca nu-l dau! Nu-l dau! Eu vreau 80-100 de milioane pe el! Daca-i tin pe astia 5 timp de doi ani, o sa vedeti ca facem mari surprize in Europa", a spus Becali la PRO X.

Patronul Stelei a pus ochii pe inca doi jucatori de la Viitorul lui Hagi. Ii vrea pe Cicaldau si Tudor Baluta.

"Cand vad la Gica un jucator, ajung sa ma gandesc ca tot la mine o sa ajunga. Cicaldau inca nu e de Steaua, dar vreau sa-i cresc cota. Am dat 7 milioane pe jucatori de la Viitorul + 2,5 milioane pe 20% din transferurile ulterioare. Pentru mine conteaza ca jucatorul sa fie valoros, nu e important cat dau. Pot sa dau 3, 5, 7 milioane ca iau 20, 30, 50 pe el! De aia am fost sever dupa infrangerea de la Iasi. In aparare e mai greu sa avem noi fotbalisti valorosi, aia costa. Dar romanii au valoare tehnica. Ii crestem pe cei din atac, sa-i vedem. Cred ca Barcelona, Real ne bat acum. Dar daca ne aparam bine, putem sa marcam un gol si sa jucam pe contraatac. Avem jucatori care pot marca in fata oricarei echipe din Europa". crede Becali.