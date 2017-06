Craiova, invinsa de Ludogorets intr-un amical! Moti a marcat golul victoriei pentru bulgari

Moti a inscris din penalty.

CSU Craiova a fost invinsa, miercuri, cu scorul de 1-0, de echipa lui Claudiu Keseru si Cosmin Moti, Ludogoret Razgrad, intr-un meci amical disputat in localitatea austriaca Kirchbichl.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Cosmin Moti, in minutul 86, din penalti.

CSU Craiova a inceput jocul in urmatoarea formula: 12. Calancea - 2. Vladoiu, 18. Popov, 6. Kelic, 24. Briceag - 8. Mateiu, 54. Screciu - 10. Gustavo, 22. Baluta, 11 Bancu - 9. Ivan.

In repriza a doua, pentru gruparea olteana au evoluat: 12. Calancea – 30. Dimitrov, 5. Barthe, 6. Kelic, 24. Briceag - 8. Mateiu, 54. Screciu - 10. Gustavo, 22. Baluta, 11 Bancu - 9. Ivan.

Pe parcursul reprizei secunde au fost realizate zece schimbari in componenta CSU Craiova. Au iesit in minutul 60 Kelic, Gustavo, Ivan, Bancu, Screciu, Briceag, Mateiu, Baluta si Calancea, in locul lor intrând Hreniuc, Buzan, Burlacu, Barbut, Jurj, Draghici, A. Popescu, Petre si L. Popescu. Ultima schimbare a meciului a fost efectuata in minutul 82: Radu Birzan l-a inlocuit pe vârful Burlacu.