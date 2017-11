Tanarul Costache a salvat Dinamo: "Transferul lui asigura bugetul!" Reactia lui Danciulescu cand a fost intrebat de o mutare la Steaua :)

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00!

Danciulescu este sigur ca echipa nu va intra in colaps o data cu plecarea lui Negoita si afirma ca transferul lui Costache la CFR Cluj a asigurat bugetul clubului pana la finalul acestui sezon.

Danciulescu nu stie daca va mai continua si el la Dinamo dupa plecare lui Negoita, dar exclude categoric o plecare la Steaua pe o functie administrativa.

"Dinamo nu va muri, va merge inainte. Banii sunt platiti la zi, ei trebuie sa joace pentru bani, pentru prestigiu, pentru familiile lor. Am incredere ca aceasta echipa se va califica in play-off. Din ce am discutat cu domnul Negoita nu exista nicio sansa sa revina asupra deciziei. E decis sa plece.

Eu astept sa vina vacanta dupa care voi lua o decizie privind viitorul meu. Indiferent unde voi fi, voi fi alaturi de echipa. E exclus sa ma intorc la Steaua. E adevarat ca am jucat si la rivala noastra de traditiei, dar trecutul si prezentul meu sunt legate de Dinamo. Viitorul...vom vedea.

Transferul lui Costache asigura bugetul echipei pana la finalul sezonului", a declarat Ionel Danciulescu pentru ProTV.