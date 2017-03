Cosmarul trait in acest sezon de un stelist! Ar putea pierde UN AN SI JUMATATE din cariera

Accidentarile, nu infrangerile, reprezinta cel mai mare cosmar pentru un sportiv.

Este si cazul lui Lucian Filip de la Steaua, care din luna mai a anului trecut nu a mai prins un minut oficial pe teren.

In mai 2016 Filip suferea o ruptura a ligamentelor incrucisate si a meniscurilor la antrenament. Era pentru a doua oara in cariera sa cand se accidenta grav la o sedinta de pregatire, dupa ce in 2013 Mihai Costea ii provoca o dubla fractura de tibie si peroneu.

Filip s-a operat imediat dupa accidentarea suferita anul trecut si a fost anuntat ca trebuie sa stea 6 luni. A reusit sa prinda cateva minute in meciurile de pregatire, dar a fost retras imediat din lot dupa ce medicii au descoperit ca are nevoie de o noua opratie, din cauza unor probleme la genunchi.

Gazeta Sporturilor scrie ca mijlocasul Stelei s-a operat in Italia, dar mai are nevoie de 4 luni de recuperare, ceea ce inseamna ca acest sezon este ratat. Filip ar putea reveni pe teren intr-un meci oficial dupa aproape un an si jumatate de asteptare.