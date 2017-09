Contract marit pentru cel mai constant stelist! Jucatorul pe care ros-albastrii si l-au asigurat dupa prestatiile bune

Marko Momcilovic si-a prelungit contractul cu FCSB si a primit o marire de salariu. Fotbalistul adus de la Pandurii s-a remarcat mai degraba prin constanta sa, acesta achitandu-se mereu cu brio de sarcini.

Marko Momcilovic si-a prelungit contractul cu FCSB. Directorul sportiv al echipei ros-albastre, Mihai Stoica, a dezvaluit ca fundasul a primit si o marire de salariu.

"Marko Momcilovic se antreneaza extraordinar si nu va juca doar in meciurile considerate de diletanti mai putin importante. In plus, el tocmai si-a prelungit contracutl, pe un salariu mai mare decat cel pe care il primea pana acum", a spus Mihai Stoica, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.

Momcilovic, in varsta de 30 de ani, a jucat in 47 de meciuri pentru FCSB, bifand 3 goluri.