"Contra pleca si daca primea oferta din Liga a 3-a! Nu era multumit". Dezvaluiri despre situatia de la Dinamo

Cosmin Contra a fost numit in functia de selectioner al echipei nationale a Romaniei. Acesta va trebui sa fie mai intai votat in Comitetul Executiv al FRF, ulterior urmand sa fie prezentat in cadrul unei conferinte de presa.

Cosmin Contra a acceptat oferta venita din partea lui Razvan Burleanu si a lasat-o pe Dinamo in plin campionat. Acesta spune ca si-a indeplinit un vis, acela de a pregati echipa nationala a Romaniei.

Pentru Contra, oferta a venit intr-un moment in care se gandea oricum sa plece de la Dinamo, spune un alt fost dinamovist, Ionel Ganea.

Ionel Ganea spune ca situatia din ultima perioada de la Dinamo il nemultumise pe Contra si acesta "ar fi acceptat sa plece si in Liga a 3-a".

"E o alegere mai mult asa de imagine, tinand cont ca in primavara urmatoare sunt alegerile. Eu cred ca sansele noastre sunt mici sa ne calificam. Contra am inteles ca e conditionat de calificare...la Cupa Mondiala. Cred ca suntem pe aceeasi panta descendenta, incepand de la fotbalul mare pana la Liga 3. Conducerea de acum nu are nicio treaba cu fotbalul. Tot ce s-a facut politic si bilantul prezentat...

Variante mai era. Ma gandesc ca au fost motive intemeiate daca Dan Petrescu nu a venit. Sper ca macar sa-i dea un termen mediu: 2-3 ani. Nu stiu daca e obiectivul lui din ce a declarat. Contra e folosit acum, pentru ca anul viitor sunt alegerile. Contra, din informatiile mele pe care le detin nu mai era multumit de ce era la Dinamo si daca primea oferta si din Liga 3 din Spania tot pleca. Eu ma bucur pentru el, ii urez succes si sper sa le redea jucatorilor placerea de a juca la nationala.

Ce sa zic? Momentan nu cred ca oricine isi doreste sa antreneze Dinamo, inclusiv eu. Dar daca nu exista propunere...eu imi doresc. Insa trebuie sa fii si dorit. Vedeti ca pe langa jucatori avem si fosti antrenori importanti, iar daca urmariti fotbalul romanesc si structura Federatiei ei au facut o Comisie Tehnica din oameni de fotbal, dar de acolo doar 2-3 au antrenat. Ce sa faci cu Camataru, care nu a antrenat niciodata? Cu Vochin?! Ce sa faci cu ei cand tu ai unicul antrenor care a castigat Cupa Campionilor, pe Ienei? Ce sa faci cu saraciile alea de acolo?", a spus Ionel Ganea pentru ProSport.