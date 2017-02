Contra: "Ne-am inteles, o sa antrenez Dinamo" Ce obiectiv si-a impus si ce relatie va avea cu Mutu

Contra a declarat ca s-a inteles cu Dinamo.

Cosmin Contra s-a inteles cu Dinamo si este noul antrenor al "cainilor". Acesta urmeaza sa semneze maine contractul si spune ca nu are niciun obiectiv impus de conducere, insa are cateva obiective stabilite de el insusi:

"Nu mi-a impus nimeni nimic, nu e nevoie, eu am obiectivele mele. Vreau sa fac acelasi lucru ca la Timisoara si la Petrolul, sa castig fiecare meci in parte. Normal ca obiectivul e sa ajunge in play-off si apoi sa ne clasam cat mai sus", a spus Contra la Dolce.

Acesta a vorbit si despre relatia cu Mutu, cel care a pus presiunea din prima zi de cand a venit la Dinamo pe Andone: "Adi are treaba lui de facut iar eu pe a mea. Sigur ca o sa colaboram, e bine sa ai oricand o parere a unui om din fotbal. Sunt sigur ca o sa ne intelegem bine", a spus Contra.

Dinamo e a treia echipa pe care Contra o antreneaza in Romania, dupa Poli Timisoara, in 2010, si Petrolul, intre 2012 si 2015.