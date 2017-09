Contra, dupa 1-2 cu Timisoara: "Stateam pe margine si nu stiam ce sa fac. Nu meritam sa purtam acest tricou"

FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

"Stateam pe margine si nu stiam ce sa mai fac, am pierdut complet controlul in a doua repriza. Timisoara e o echipa foarte buna pe contraatac, am zis-o si inainte de meci. Am inceput bine meciul, am marcat, nu imi explic ce s-a intamplat dupa pauza. Le-am zis jucatorilor ca nu meritam sa purtam acest tricou.

Nu am stiut sa jucam la rezultat dupa ce am facut 1-0. Dupa ce am luat 2 goluri s-a rupt ceva in sanul echipei. Daca jucam in continuare asa o sa fie greu sa prindem play-off-ul.

Daca joci slab la Dinamo e clar ca intri in gura fanilor, inclusiv eu, nimeni nu iarta anumite greseli si prestatii.

Nu stiu nimic despre nationala, pentru mine e o infrangere foarte greu de digerat, vreau sa revad meciul. In momentul de fata nu ma gandesc la echipa nationala. E cea mai grea infrangere aceasta cu Timisoara", a spus Contra dupa meci.