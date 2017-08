Contra da afara un jucator! Dinamo a plecat fara el la Bilbao, dupa ce antrenorul nu l-a folosit niciun minut in noul sezon

Dinamo are sanse mari sa se desparta de iordanianul Bawab, atacant in varsta de 32 de ani. Acesta nu a fost luat de Cosmin Contra in deplasarea de la Bilbao.

Iordanianul Thaer Bawab (32 de ani) a fost lasat la Bucuresti de Cosmin Contra. Cotidianul Gazeta Sporturilor anunta ca fotbalistul, care nu a jucat niciun minut in noul sezon, s-ar putea desparti de clubul alb-rosu in perioada imediat urmatoare.



Bawab, care a impresionat in pregatiri, nu a prins lotul lui Dinamo pentru deplasarea de la Bilbao. In schimb, Contra i-a luat pe tinerii Mutiu, Liviu Gheorghe, Ricardo Grigore si Alin Dudea.

Thaer Bawab a fost rezerva neutilizata in meciurile cu Juventus Bucuresti (3-0) si FC Botosani (0-1).