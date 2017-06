Contra anunta si alte transferuri, pe langa Salomao: "Transferurile sunt pe vine!" Ce mesaj le transmite rivalilor

Vezi si - ULTIMA ORA: Primul transfer al verii pe care il face Dinamo

Cosmin Contra, antrenorul lui Dinamo, a confirmat prima sosire a verii: portughezul Diogo Salomao este astepta maine in cantonamentul din Slovenia. Pe langa Salomao, dinamovistii asteapta si alti fotbalisti.

Contra spune ca se bucura ca celelalte rivale nu ii iau in seama pe dinamovisti in lupta pentru titlu.

Antrenorul "cainilor" mai spune ca se asteapta un semn din partea spaniolilor lui Getafe, care urmeaza sa se hotarasca daca il vor achizitionat definitiv pe Paul Anton.

"Transferurile sunt pe vine! Suntem foarte aproape sa aducem mai multi jucatori, speram ca in urmatoarele zile sa ajunga cu totii.

Salomao vine, in principiu, maine. E un jucator pe care eu il cunosc bine din Spania. E un jucator care ne lipsea, joaca stanga, dreapta, joaca si central. E un fotbalist dezachilibrant.

Am fost si pana acum in discutii cu multi jucatori, dar am fost refuzati. Nu e usor la negocieri, mai ales cand iti cer timp de gandire si apoi te lasa asa.

Ne mai dorim un fundas central, un mijlocas central, poate si un varf de atac sau un jucator de banda.

Rezultatele din meciurile amicale sunt mai putin importante. Este mai important sa obtinem rezultate in meciurile oficiale.

Nu sunt multumit, pentru ca mai avem nevoie de intariri. Dar stiu ca se lucreaza la asta si sunt linistit. Sper doar sa am destul timp pentru a-i integra pe noii fotbalisti.

E bine ca nu suntem luati in serios, mie imi convine foarte tare ca se vorbeste doar de FCSB, CFR, Viitorul. Imi place sa fiu outsider.

Getafe are o optiune de cumparare a lui Anton, dar daca ei nu o activeaza, atunci el se va intoarce.

Probabil va mai veni un recuperator, un spaniol care a lucrat la nationala Costa Ricai", a spus Cosmin Contra.