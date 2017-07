"Conducerea nu m-a ajutat, n-am primit niciun ajutor! Se vrea sa mergem in jos!" Hagi, suparat RAU inaintea meciului cu Dinamo

Lui Hagi nu-i convine programul pe care Viitorul il va avea in perioada urmatoare.

Antrenorul Viitorului e dezamagit atat de sefii Ligii, cat si de propria conducere. Crede ca oficialii Viitorului ar fi trebuit sa transmita altfel punctul de vedere al clubului.

"Intram intr-o perioada dificila din toate punctele de vedere. Avem meciuri grele, un program foarte greu. Trebuie sa producem performanta si rezultate, sa facem fata. Stiu doar ca o sa fie foarte greu, avem meciuri importante. Speram sa facem fata acestui program, e un program incredibil. In 6 zile o sa jucam 3 meciuri. Nu vreau sa intru in planificare, dar asa am fost pusi.

Mi se pare greu sa joci sambata, marti, vineri. Avem meci greu cu Dinamo, de la sosirea lui Contra echipa arata bine. Trebuie sa jucam, sa facem un rezultat bun. Indiferent de jocul pe care-l vom presta trebuie sa facem rezultat. E mai important rezultatul decat jocul. Avand in vedere dinamica in care am intrat trebuie sa fim inteligenti, sa jucam la interes, la rezultat, sa adunam puncte. Clubul e intr-un moment in care trebuie sa facem fata din toate punctele de vedere. O sa incercam sa ne adaptam acestui program. Cred ca puteam juca si miercuri, sambata. Echipa de Champions League sa joace vinerea... asta e.

Cei care nu au cupe europene de jucat sunt programati sambata, duminica. Conducerea mea nu m-a ajutat, n-am primit niciun ajutor, ei trebuiau sa-si impuna punctul de vedere. Lucrul asta ne-a facut sa fim programati asa. Se doreste ca Viitorul sa mearga in jos, nu in sus. Nu e ascultata, bagata in seama. E o realitate, traim cu ea si mergem inainge", a spus Hagi.