CONCURENTA serioasa pentru Becali! Hagi a mai primit o oferta pentru Coman! Cine vrea sa-l ia

Steaua nu e singura echipa care il oferteaza pe Florinel Coman.

Hagi a anuntat ca Florinel Coman este de vanzare si a anuntat ca are oferte importante pentru jucator. Gigi Becali incerca sa-l ia si pe el la Steaua, insa nu ofera mai mult de 1,5 milioane de euro pentru tanarul atacant.

Hagi nu cedeaza usor insa pentru ca mai negociaza si cu Benfica. "Regele" spera sa obtina 3 milioane de euro de la echipa din Lisabona pentru varful sau, pe care l-a criticat des in ultima perioada.

"Coman si anul trecut juca titular si nu juca. Are 19 ani, da? Nu 30. E intr-o forma normala, nu in cea mai buna. Are o oferta foarte mare. Nu conteaza de la cine, spun doar ca are o oferta foarte mare. Eu nu am intrat in criza, nici el nu e in criza. Cine e valoros are oferta", a tunat Hagi dupa meciul cu Salzburg.

"Stim de interesul FCSB-ului pentru el. E posibil sa mai plece jucatori de la Viitorul pana la finalul perioadei de transferuri", a spus si Cristian Bivolaru, director general Viitorul.