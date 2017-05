Comunicatul FRF dupa confuzia legata de promovarea in Liga 1! Cand a fost modificat regulamentul

Regulamentul de Organizare a Activitatii Fotbalistice are mai multe lacune.

Federatia Romana de Fotbal a remis miercuri un comunicat de presa in care precizeaza ca modificarile privind regulamentul de promovare in Liga I, facute de Comitetul de Urgenta si Comitetul Executiv si anuntate pe site-ul oficial acopera lacunele din Regulamentul de Organizare a Activitatii Fotbalistice. Deciziile de modificare a regulamentului in conformitate cu trecerea de la doua serii la una singura in Liga a II-a au fost luate insa cu 4 luni inaintea publicarii ROAF.

In comunicatul semnat de departamentul juridic al FRF se precizeaza faptul ca nu exista nicio situatie neclara, intrucat deciziile Comitetului de Urgenta si Comitetului Executiv au fost publicate pe site-ul oficial al federatiei, chiar daca in ROAF-ul din decembrie 2016 scrie ca la barajul de promovare vor participa “echipele clasate pe locul 2 in cele doua serii ale Ligii a II-a”.

“Prin Decizia din data de 3 august 2016, Comitetul de urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a decis cu unanimitate de voturi aprobarea sistemului de promovare-retrogradare pentru Campionatul National Liga a 2-a, editia 2016-2017 astfel: promoveaza in Liga 1 echipele aflate pe locurile 1 si 2, urmand ca echipa clasata pe locul al 3-lea sa dispute baraj in doua manse tur-retur cu echipa clasata pe locul 12 in Liga 1. Ulterior, Comitetul Executiv al FRF din data de 26 august 2016 a decis aprobarea deciziei.



Ambele decizii au fost aduse la cunostinta tuturor celor interesati prin publicarea pe site-ul www.frf.ro, comunicare ce are valoare de comunicare oficiala in conformitate cu prevederile statutului Federatie Romane de Fotbal. in concluzie, nu exista nicio chestiune neclara cu privire la echipele care urmeaza a desfasura jocul de baraj pentru participarea in Liga 1 in sezonul viitor”, se arata in comunicatul FRF.

ROAF-ul a fost publicat ulterior deciziilor si in comunicatul de miercuri nu se face nicio referire la acest regulament.

Regulamentul de Organizare a Activitatii Fotbalistice in vigoare nu a mai fost modificat dupa trecerea de la doua serii la una singura in Liga a II-a si a fost facut public pe site-ul oficial al FRF, creindu-se confuzie in ceea ce priveste sistemul de promovare in Liga I.

“Jocurile de baraj (faza III). Echipa clasata pe locul 6 in play-out va disputa un joc de baraj turretur cu castigatoarea jocurilor dintre echipele clasate pe locul 2 in cele doua serii ale Ligii a 2-a. Jocurile de baraj intre echipele clasate pe locul 2 in cele doua serii ale Ligii a 2-a vor fi organizate de FRF iar jocurile de baraj intre castigatoare si ocupanta locului 6 in faza play-out vor fi organizate de LPF”, se arata in ROAF, la articolul 29, litera d.

Acelasi Regulament de Organizare a Activitatii Fotbalistice nu prevede in mod expres cum se face diferentierea intre doua echipe aflate la acelasi numar de puncte in play-off-ul Ligii I, astfel incat s-a ajuns la situatia in care FCSB intentioneaza sa ceara TAS sa stabileasca numele echipei care a castigat titlul de campioana.

Viitorul a invins CFR Cluj, scor 1-0, in ultima etapa a play-off-ului Ligii I si, conform LPF, care sustine ca, la egalitate de puncte, departajarea se face la rezultatele directe din play-off, este noua campioana a Romaniei. FCSB a invins CSU Craiova cu 3-0 si a terminat la egalitate de puncte cu FC Viitorul, 44. insa, potrivit parerii oficialilor FCSB si potrivit interpretarii regulamentului de catre ei, la egalitate de puncte trebuie sa se tina cont de toate rezultatele directe, si din sezonul regulat si din play-off. in aceasta situatie, FCSB, care a invins CS Universitatea Craiova, scor 3-0, ar trebui sa fie campioana Romaniei. si inainte si dupa acest meci, patronul bucurestenilor, Gigi Becali, a spus ca se va adresa TAS pentru a primi dreptate.

Sursa: News.ro