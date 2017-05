Coman a vorbit in premiera despre oferta de la Benfica: "Nu ma pot gandi la altceva acum! Vreau in Champions League!"

Tanarul jucator al celor de la Viitorul este unul dintre cei mai curtati jucatori din Liga 1!

Dorit de Galatasaray si Benfica, Florinel Coman nu se gandeste la vreun transfer. Vrea sa ramana la Viitorul si sa ajunga cu echipa lui Gica Hagi in grupele Ligii Campionilor. El i-a multumit antrenorului sau care l-a laudat mult in ultima vreme.

"Nu a vorbit nimeni cu mine despre vreun transfer. Portugalia are un campionat bun, in care se joaca un fotbal frumos. Benfica este un club mare, cu multe trofee, si ii stiu pe majoritatea jucatorilor pentru ca am urmarit meciurile pe care le-au jucat in Europa. Eu sper sa ajung in grupele Champions League cu Viitorul, nu ma gandesc la altceva acum.



Ma simt mandru cand cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile vorbeste asa despre mine. Jucatorii romani nu sunt cotaţi precum cei francezi, dar ma bucur ca se aude despre o astfel de suma. Am jucat in UEFA Youth League si am aratat ca ne putem lupta de la egal la egal cu orice echipa" a spus Florinel Coman pentru Gazeta Sporturilor.