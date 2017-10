"Colegii il striga DYBALA!". Hagi pregateste o noua perla, dupa ce l-a vandut pe "Mbappe" Coman la Steaua. Urmatorul fotbalist pe care vrea milioane

Gica Hagi l-a vandut pe Florinel "Mbappe" Coman la Steaua si acum pregateste o noua "perla". Acesta are la echipa un nou tanar talentat, pe care vrea sa il aduca la un nivel bun.

Gica Hagi a discutat cedarea unui pachet de actiuni ale Viitorului, dar vanzarea acestora nu inseamna ca el nu se va mai implica la echipa. Pentru moment, el intentioneaza sa vanda cel mult 50%, desi, spune Cristi Bivolaru, directorul general al clubului, ar fi dispus sa renunte si la mai mult in cazul unei oferte bune.

Pana sa ajunga la vanzare, Hagi se concentreaza asupra reconstruirii echipei campioane, dupa startul mai slab de sezon. Acesta cauta sa introduca noi tineri in echipa pentru a acoperi golurile lasate de plecarile lui Benzar, Coman ori Nedelcu.

La Viitorul a impresionat in mai multe meciuri tanarul Alexandru Cicaldau, dar Viitorul mai are si alti pusti talentati. Cristi Bivolaru spune ca si Alex Matan are un mare potential.

"In afara de Cicaldau mai avem jucatori care inca nu au explodat. Il avem pe Matan (n.red. Alexandru Matan, atacant, 18 ani). Printre colegi ii se spune Dybala", a spus Cristian Bivolaru, directorul general al Viitorului, pentru ProSport.