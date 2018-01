Colectia de MILIOANE, GRATIS la FCSB! Becali poate da 4 lovituri URIASE in aceasta iarna fara sa plateasca NIMIC

2018 vine cu vesti excelente pentru Steaua!

Becali poate aduce 4 jucatori de milioane fara sa plateasca nimic! Plecati ca vedete din Romania, toti sunt acum in situatii dificile si ar putea folosi revenirea la Steaua pentru a-si relansa carierele. Tanase, Adi Popa, Rusescu sau Gardos trec prin momente dificile. Cu Tanase si Rusescu, Becali a discutat deja pe tema revenirii. Ambii i-au transmis ca iau in calcul varianta daca nu-si gasesc echipa inainte de inchiderea perioadei de transferuri.

Popa si Gardos n-o duc nici ei bine in Anglia. Niciunul nu mai are loc in echipa la Reading, respectiv Southampton. Cluburile sunt gata sa-i lase sa plece liberi in cazul unor oferte care sa-i multumeasca. Atat Popa, cat si Gardos, asteapta variante externe inainte de a se gandi sa revina in Romania. Becali a anuntat insa ca e gata sa-i primeasca pe ambii, in cazul in care s-ar ivi oportunitatea.

Cat a primit Steaua cand i-a vandut pe cei 4:

1 mil pentru Tanase de la Tianjin Teda

6 mil pentru Florin Gardos de la Southampton

2.2 mil pentru Rusescu de la Sevilla

600 000 de euro pentru Popa de la Reading