Clubul favorit sa il transfere pe Cristiano Ronaldo: afacerea include alti doi jucatori! Dezvaluirea facuta de omul care l-a adus pe Ronaldo pe Bernabeu

Fostul presedinte al Realului, Ramon Calderon, omul care l-a adus pe Ronaldo pe Bernabeu in 2009, e de parere ca portughezul va alege Manchester United, "clubul pe care l-a avut mereu in suflet".

Intr-un interviu pentru The Sun, Calderon le-a spus englezilor ca Ronaldo a avut mereu in gand faptul ca se va intoarce intr-o zi pe Old Trafford.

"Imi amintesc cand am semnat cu Cristiano, m-a sunat si mi-a spus ca toata lumea de la Manchester United s-a purtat frumos cu el, si ca Sir Alex Ferguson i-a fost ca un tata. Manchester United a ramas in sufletul lui."

Calderon e de parere ca oficialii Realului nu il mai pot face pe Ronaldo sa se razgandeasca.

"A fost o situatie asemanatoare in 2009, cand el le-a spus oficialilor ca vrea sa plece. In momentul in care auzi asta, ca presedinte de club, nu mai ai ce sa faci. Trebuie sa te gandesti doar cum sa obtii cat mai mult de pe urma deal-ului."

The Sun scrie ca afacerea Ronaldo va implica alti doi jucatori: De Gea si Morata. Manchester United ii va propune Realului o suma de bani, plus portarul David De Gea, in schimbul lui Ronaldo si Alvaro Morata.