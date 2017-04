Clubul din Premier League care l-a speriat pe Becali cu "oferta ireala"! Cine il vrea pe Alibec si cand se poate face transferul

Gigi Becali a anuntat astazi la Sport.ro ca are pe masa o oferta pe bani multi pentru Alibec.

"O sa ziceti ca mint, ca ma laud, dar exista interes pentru Alibec si e vorba de o oferta foarte mare. Nici mie nu mi-a venit sa cred. Pe bune ca am ramas uimit, a fost ceva peste gandirea mea", a spus patronul FCSB la Ora exacta in sport.

Gigi Becali a precizat faptul ca este vorba de un club din Anglia, iar oferta este de peste 10 milioane de euro.

Despre ce club din Anglia e vorba?

Duminica seara, la derby-ul dintre FCSB si Dinamo, pe National Arena au venit mai multi scouteri, printre care si reprezentanti ai unor cluburi din Premier League.

Conform Gazetei, Crystal Palace si Watford si-au trimis oamenii sa ii vada pe Alibec si Hanca, prima echipa mentionata fiind interesata de transferul atacantului Stelei.

Crystal Palace este pe locul 16 in Premier League, a jucat finala Cupei Angliei sezonul trecut, iar in weekend a inregistrat cea mai mare surpriza a etapei in Anglia - victoria cu 2-1 in fata liderului Chelsea.

Palace are in lot un atacant intr-o forma remarcabila, si cu o cota de piata buna - Christian Benteke - dar este interesata de intarirea compartimentului ofensiv.

Transferurile facute de Crystal Palace in acest sezon s-au incadrat in intervalul 11-16 milioane de euro, exceptie facand transferul lui Benteke de la Liverpool, pe 32 de milioane de euro.

"Nu ma gandesc acum sa il vand pe Alibec, dar nici nu pot sa refuz o oferta pe bani foarte multi. Un lucru e clar - Alibec ramane sa ne duca in grupele Champions League, apoi vedem" - Gigi Becali