CIRCUL nu se mai termina. Becali anunta premiera MONDIALA: "Ii las titlul lui Hagi, eu iau doar banii dupa decizia TAS"

Gigi Becali e in continuare sigur ca TAS ii da dreptate in lupta pentru titlu cu Viitorul.

Patronul Stelei vrea sa-i ofere compensatii lui Hagi in cazul in care Steaua va fi declarata campioana. Va plusa cu un milion la oferta facuta pentru Florinel Coman si Dragos Nedelcu si e dispus chiar sa lase trofeul de campioana la Viitorul.

"Ce fac daca eu castig la TAS? Pai, i-am dat 3 milioane pentru Nedelcu si Coman, o sa-i dau 4 si jumatate. Ce sa fac eu? Nu stiu, am cerut judecatorilor ca sa ma lumineze, sa vedem cine are dreptate. La fotbal este razboi. La razboi vedem cine a castigat. in viata privata, e altceva.

Orice ar spune Gica, nu-i raspund. Ii dau eu titlul dupa aia daca il castig. Nu ma intereseaza titlul. Ma intereseaza banii. Titlul e la cine spun judecatorii. Ii trece lui supararea. ii mai dau un milion in plus la oferta,. o sa incerc sa-i fac si alte avantaje. Daca nu-i trece, tot ii fac avantaje. Nu poti sa fii suparat toata viata!", a spus Becali la Digisport.