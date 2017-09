Cernat si-a anuntat retragerea din fotbal: "Asta e ultimul an in care mai joc!" VIDEO

Supercampion al Romaniei cu Voluntari, Florin Cernat s-a apucat de kempo. Asta il ajuta si la fotbal. Nu se retrage inainte sa implineasca 38 de ani.



Un antrenament la kempo e solicitant ca doua meciuri de fotbal. Cernat are 37 de ani si era sa lesine la sala.

"Spre surprinderea mea e un pic mai solicitant, de la incalzire am obosit. E ceva nou pentru mine si as vrea sa mai iau cateva ore pentru ca imi place. Asta e ultimul an. Ar fi bine sa incetez", a spus Cernat.

Cernat isi doreste o nationala de luptatori si nu crede ca Daum e singurul vinovat pentru ratarea calificarii la mondial.

"Ppentru mine ca suporter roman e foarte greu pentru ca din nou ne vom uita la televizor. Aici e marea problema ca nu mai avem niciun lider la echipa nationala", a mai spus Cernat.