Cea mai mare TEAMA a lui Reghecampf inaintea meciului cu Craiova! De ce probleme se teme antrenorul Stelei

Reghecampf da inapoi! Steaua merge la Severin pentru derby-ul cu Craiova!

"Lumea o sa tina cu noi, nu cu Steaua" - e convins Multescu.



Fara victorie in 2017, Steaua spera sa dea lovitura in derby-ul cu Craiova de la Severin!



"Sper ca la Severin gazonul sa fie in conditii bune", spune Reghe.



"Nu cred eu ca Steaua ar putea sa aduca mai multi suporteri de cate avem noi la Severin", declara Multescu.



"Rugam toti suporterii Universitatii Craiova sa ne sustina", transmite si Ivan.