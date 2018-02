Cea mai mare FRICA a lui Gigi Becali pentru playoff: "Sa nu fie asta ultimul meci, ca atunci..." Cum crede ca ii poate aduce Dinamo TITLUL Stelei

Gigi Becali a declarat dupa derby-ul cu Dinamo ca o vrea pe marea rivala in playoff.

Patronul Stelei, Gigi Becali, vrea echipe puternice in playoff care sa fie capabile sa o opreasca pe CFR Cluj in drumul catre titlu! Becali se teme insa si ca Dinamo sa nu faca orice pentru a o opri pe Steaua!

"Normal, ne avantajeaza daca Dinamo intra in Play Off. Dar probabil doar in primele meciuri. De ce? Pentru ca Dinamo are forta sa se bata cu CFR. O echipa slaba nu se poate bate cu CFR.



Singurul lucru de care ma tem este sa nu fie ultimul meci intre Dinamo si CFR, ca atunci..." a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.