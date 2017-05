Cea mai grea lovitura pentru Dinamo?! Capitanul, dorit de o echipa cu pretentii de Liga: Palic poate pleca liber

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania!

Dinamo are in fata doua meciuri extrem de importante, cu CFR Cluj si Astra, pastrand sanse la titlul visat de un deceniu. Totusi, echipa lui Cosmin Contra depinde si de rezultatele rivalelor: pentru ca formatia din Stefan cel Mare sa se incoroneze campioana, atat Viitorul, cat si FCSB trebuie sa se incurce in macar unul dintre meciurile pe care le mai au de disputat.

Dinamovistii spera astfel la o mult asteptata participare in Liga Campionilor. Daca acest scenariu nu se va indeplini, "cainii" vor evolua totusi in Europa League.

La Dinamo exista insa o serie de incertitudini la nivelul staffului si al lotului in privinta sezonului viitor. "Cainii" nu stiu inca daca vor aborda stagiunea viitoare a Ligii I, dar si a cupelor europene, avandu-l pe banca pe Cosmin Contra. Pe de alta parte, si cativa fotbalisti s-ar putea desparti de formatia din Stefan cel Mare.

Intre jucatorii de care Dinamo se poate desparti se numara Rivaldinho, despre care presa din Turcia scrie ca ar fi dorit de Trabzonspor, Adam Nemec, ofertat de Al Dhafra, dar dorit si de Becali, dar si Antun Palic. Ultimul dintre jucatori, capitanul echipei, este in continuare monitorizat de Legia Varsovia, una dintre cele mai importante echipe ale Poloniei.

Capitanul, dorit in Polonia

Dintre fotbalistii enumerati, Dinamo nu ii poate pierde liberi pe Rivaldinho ori Nemec, ambii avand contracte pana in 2018, respectiv 2020. Totusi, croatul Palic este intr-o situatie diferita: acesta ramane liber la finalul sezonului.

In varsta de 28 de ani, Palic, cel mai bun pasator al echipei, cu 10 assisturi in acest sezon, a devenit o tinta pentru Legia Varsovia, noteaza surse din fotbalul polonez. De altfel, publicatia futbol.pl a mai scris despre interesul Legiei pentru Palic si in urma cu o luna si jumatate.

Palic a mai fost aproape de o mutare in Polonia in 2014, dupa aventura la Bangkok, in Thailanda. Atunci, acesta a dat probe la Cracovia, insa nu a fost pastrat de polonezi.

Antun Palic este evaluat la 1.000.000 euro de site-ul de specialitate transfermarkt.de

29 de meciuri a jucat Palic pentru Dinamo in acest sezon al Ligii I, marcand un gol