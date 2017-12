Cea mai buna veste pentru Dica, inaintea partidei cu Lazio: "Vor fi apti amandoi" Ce tactica pregateste

Nicolae Dica i-a cerut lui Mos Craciun o calificare a Stelei in fata lui Lazio.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Steaua intalneste Lazio in saisprezecimile Europa League, iar Dica se temea ca nu va avea niciun fundas central apt pentru acea partida. Antrenorul Stelei spune ca Balasa si Planic vor fi recuperati insa pana la ora partidei tur, ce se va disputa pe 15 februarie, in direct la ProTV.

”Balasa si Planic vor juca sigur cu Lazio. Ei se vor antrena separat in primul cantonament, nu vor juca in amicalul cu Olimpik Donetsk, dar din al doilea cantonament se vor pregati alaturi de colegi, vor juca si in amicale, asa ca totul va fi ok. In plus, sa nu uitam ca vom avea si doua meciuri oficiale, in Liga 1, inainte de Lazio, deci va fi bine”, a mai spus Dica la Digi.

Dica anunta un joc ofensiv al Stelei in fata unei forte din Italia in acest sezon.



”Voi gandi sa jucam ofensiv meciul tur cu Lazio, mai ales ca vom evolua acasa, in fata propriilor suporteri. Aceasta este strategia mea si asa va fi indiferent de echipa pe care o voi antrena. Plus ca acesta este si stilul Stelei”, a spus Dica.

Dica o urmareste deja atent pe Lazio in partidele din Serie A.

”Va fi o dubla extrem de grea, dar ar fi culmea din partea mea sa spun ca nu cred ca ne putem califica. Avem sansa noastra, dar Lazio este favorita. Eu, in general, ma uit la meciurile din Serie A TIM, dar dupa tragerea la sorti am urmarit mult mai atent cele mai recente trei partide ale lui Lazio. Nu va pot furniza acum ce am descoperit, dar pot spune ca este o echipa foarte buna, cu jucatori experimentati”, a mai spus Dica.