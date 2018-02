EXCLUSIV | Ce spune Stoican inaintea FINALEI pentru Play Off cu Viitorul! Iesenii au in fata meciul sezonului

Viitorul a invins-o cu 2-1 pe Botosani si va juca in ultima etapa pentru Play Off impotriva Iasiului. Meciul va fi "pe viata si pe moarte".

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Flavius Stoican, antrenorul lui Poli Iasi, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, imediat dupa incheierea meciului dintre Viitorul si FC Botosani, scor 2-1. Echipa sa se va duela in ultima etapa pentru Play Off cu Viitorul lui Hagi.

"Nu o sa ne fie usor, intalnim o echipa care intr-adevar joaca fotbal. Dar speram sa avem fanii aproape, asa cum i-am avut si pana acum.

Noi am avut meciuri grele in acest mini-retur, in care nu ne-am permis pasi gresiti. Fiecare saptamana premergatoare jocurilor a fost dificila mai ales din punct de vedere mental, pentru ca a fost presiune pe jucatori.



Dar am trecut peste pana acum si vom juca la fel si in ultima etapa.

Vom juca fotbal, vom face presing si vom fi impinsi de la spate de suporteri", a spus Flavius Stoican la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.