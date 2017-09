Ce gluma de explicatie! Care ar fi motivul pentru care stadionul Farul nu a fost modernizat pana acum! Arena e o ruina pe care nu se pot juca nici macar meciuri de Liga 3

Arena din Constanta e in proprietatea Ministerului Tineretului si Sportului. Consiliul Local a vrut sa ia drepturile de administrare, dar s-a lovit de un zid absurd al birocratiei.

Procesul de trecere in administrare a arenei, de la Minister la Consiliul Local, ar fi fost blocat de birocratie, scrie telegrafonline.ro.

Problema din acte ar fi legata de numele stadionului. Conform sursei citate, oficial, in documente, stadionul se numeste in continuare "Gheorghe Hagi", si asta pentru ca schimbarea denumirii stadionului nu a fost operata, in 2005, atunci cand s-a revenit la numele "Farul".

Iar in documentatia depusa de Consiliul Local apare peste tot "stadionul Farul", si nu "stadionul Gheorghe Hagi", asa cum e la minister.

Stadionul din Constanta, primul pe care s-a jucat un meci in nocturna in Romania, in 1970, s-a numit "1 Mai" pana in 1990.

Apoi, denumirea stadionului a fost schimbata in "Farul".

In 2000, arena a primit numele celui mai mare fotbalist roman din toate timpurile, fapt care nu l-a entuziasmat nici macar pe Gheorghe Hagi. O parte a galeriei a fost total nemultumita, iar in 2005, in urma presiunilor, constantenii au revenit la numele "Farul".

In 2001, prin Hotarare de Guvern, stadionul a fost trecut in proprietatea Ministerului, pe o perioada de 49 de ani.

In 2017, stadionul e o rusine pentru oras, cu pomi crescuti printre scaunele din tribune.

