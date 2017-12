Ce club de fotbal a purtat numele Regele Mihai si ce fotbalist legendar a salvat din lagarele comuniste

Regele Mihai I al Romaniei a fost un mare iubitor de automobilism, echitatie, scrima, aviatie, schi si tenis, sporturi la care excela si pentru care s-a pregatit inca din copilarie.

Alte sporturi urmarite cu interes de ultimul suveran al Romaniei erau intrecerile atletice, handbalul, patinajul si alte sporturi de iarna, gimnastica si rugby.

Regele Mihai a avut legaturi si cu fotbalul, un sport inca in dezvoltare in tara noastra in anii ’20-’30, perioada copilariei sale in Romania, iar un club de prima divizie chiar i-a purtat numele.

Tatal sau, Regele Carol al II-lea, a fost pasionat de poker si de fotbal. Acesta a ocupat chiar functia de presedintele al federatiei de fotbal si a supervizat alcatuirea lotului care a reprezentat Romania la primul Campionat Mondial din istorie, cel din Uruguay, din 1930. Mai mult, se pare ca echipa sa de club favorita a fost Venus Bucuresti, care a castigat 8 titluri de campioana a Romaniei in perioada interbelica si care era condusa de Gabriel Marinescu, personaj important din anturajul sau, general si om politic, prefect al Politiei Capitalei, ministru de interne si ministru al ordinii publice. Venus, care avea o arena de 15.000 de locuri aflata in actualul parc din apropierea Operei Romane, pe care s-a jucat prima partida in nocturna din Romania, cu gazon din iarba naturala, terenuri anexe, sala de recuperare si cabinet medical, era sustinuta de una dintre primele galerii organizate din tara si era considerata echipa favorita a elitelor epocii.

Primul meci din istoria echipei nationale a Romaniei s-a disputat la 8 iunie 1922, la Belgrad, contra Iugoslaviei si a consemnat victoria "tricolorilor" cu 2-1. In acelasi an, Principele Mihai fusese botezat, iar prima partida facea parte din ceremoniile organizate cu prilejul nuntii dintre Alexandru I, tanarul rege al Iugoslaviei, si Marie de Hohenzollern-Sigmaringen (Marioara / Mignon), fiica Regelui Ferdinand si a Reginei Maria. Victoria a insemnat cucerirea primului trofeu international din istoria fotbalului romanesc.

In 1925, la Bucuresti, in campionatul regional, a aparut echipa "Principele Carol", inscrisa in Categoria a 2-a (denumirea ligii secunde in acel moment) in locul Dianei Bucuresti. Clubul s-a numit "Principele Carol" doar un an, pana la plecarea lui Carol in Franta alaturi de Elena Lupescu. Echipa n-a fost desfiintata, ci s-a transformat in "Principele Mihai". Mihai avea atunci doar 5 ani. Dupa promovarea in Divizia Onoare, cea mai puternica din Bucuresti in acel moment, echipa a evoluat timp de 6 sezoane pe prima scena, dar a avut rezultate mediocre - locul 5 (1929-1930), locul 7 (1930-1931), locul 5 (1931-1932), locul 6 (1932-1933), locul 6 (1933-1934) si locul 5 (1934-1935). In septembrie 1935, clubul care se purta in acel moment denumirea "Voievodul Mihai Bucuresti" a fuzionat A.C.S.A. (Asociatia Culturala a Sectorului III Albastru), careia i-a preluat numele si i-a cedat locul in prima divizie.

Pe 10 iunie 1939, Regele Carol al II-lea si fiul sau, Mihai I, Marele Voievod de Alba Iulia, care nu implinise inca 18 ani, inaugurau Stadionul Giulesti, cea mai moderna arena din Romania la acel moment. Cei doi au venit imbracati in uniforme militare la deschiderea Ceferiadei, eveniment desfasurat sub patronajul Casei Regale a Romaniei si a Asociatiei Cultural Sportive a Cailor Ferate Romane, la care l-au avut invitat pe Printul Paul al Greciei. Stadionul a functionat in forma originala, la care s-au adaugat o noua instalatie de nocturna, o peluza noua construita in anii ’90 si un gazon natural care a inlocuit suprafata originala de zgura, pana in acest an.

Alte legaturi ale Regelui Mihai cu fotbalul sunt tangentiale. Profesorul de schi care l-a invatat tainele acestui sport a fost un fotbalist. Constantin Anghelache (nicio legatura cu fostul conductaor al lui Dinamo) a evoluat la Unirea Tricolor, unde a fost coleg cu celebrii Petre Steinbach, Ionica Bogdan, Stefan Carjan si Titus Ozon si a fost monitorul de schi al monarhului in perioada cand era student emerit la Institutul de Cultura si Educatie Fizica Bucuresti. Alt episod este reprezentat de salvarea fostului mare fotbalist al Romaniei Iuliu Bodola, in februarie 1945, din drumul catre lagarele de munca fortata. Acesta fusese arestat de Politia de Stat din Cluj, fiind escortat la Oradea "pentru delicte fasciste", dar a fost salvat de la ani grei de inchisoare de celebrul decret de amnistie generala din aprilie 1945, initiat de comunistul Lucretiu Patrascanu si semnat de catre Regele Mihai I. Bodola unul dintre fotbalistii legendari din perioada interbelica, a strans 48 de meciuri si 30 de goluri in tricoul nationalei. Recordul sau de meciuri a fost depasit in 1974 de catre Mircea Lucescu, iar cel de goluri abia in 1997, fiind intrecut de Gica Hagi.

Dupa Revolutie, mai multi membri ai Familiei Regale a Romaniei au oferit Inalte Patronaje structurilor si evenimentelor sportive, dupa cum urmeaza:

Majestatea Sa Regele Mihai I

2008 - Clubul de Golf « Paul Tomita » Pianu de Sus, Jud. Alba

2011 - Asociatia Motociclistilor din Romania

2011 - Concursul de Eleganta organizat de Retromobil Club Roman

2011 - Retromobil Romania (presedinte de onoare)

2011 - Asociatia Presei Sportive din Romania

2012 - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - 100 de ani de la infiintarea Federatiei Societatilor Sportive

2013 - Federatia Romana de Oina

2013 - Mitingul Aviatic "Bucharest International Air Show" 2013

2015 - Comitetul Olimpic si Sportiv Roman

2015 - Federatia Romana de Rugby

2015 - Asociatia Romana de Aeromodelism

Alteta Sa Regala Principele Radu al Romaniei

2005 - Federatia Romana de Karate Traditional

2011 - Federatia Romana de Scrima

2011 - Federatia Romana de Tir cu Arcul

2015 - Federatia Nationala a Crescatorilor de Porumbei din Romania

2016 - Comitetului National Paralimpic Romania

2016 - Asociatiei Voluntarilor Invictus Romania

Alteta Sa Regala Principesa Maria a Romaniei

2016 - Evenimentul anual Salonul Calului organizat de Clubul Equestria

2017 - Federatia Romana de Badminton