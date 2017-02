'Cand l-a sunat Becali pe Alibec i-a zis ca fara mine nu vine la negocieri!' Dezvaluiri senzationale

Stelistul de la Astra se pregateste pentru o cariera de impresar. :) Lovin a ratat prima afacere importanta. Budescu a ales sa ramana la Giurgiu.

Lovin spune ca Alibec n-a vrut a discute cu Becali pana nu s-a asigurat ca vine si Lovin cu el. Lucrurile n-au stat la fel si in ceea ce-l priveste pe Budescu.

"In momentul in care domnul Becali l-a sunat pe Denis, eram cu el la masa. Alibec a zis ca el fara Lovin nu vine la negocieri. M-a rugat frumos. I-am zis ca nu e treaba mea, ca eu n-am nicio treaba. Cred ca singurul lucru pe care l-as putea face dupa ce ma las este sa ma apuc de impresariat. Este o mizerie de nedescris in fotbal si nu cred ca m-as regasi in cadrul vreunui club. Mi-am inceput cariera cu stangul. Budescu trebuia sa fie primul transfer!", se amuza Lovin.