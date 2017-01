Cale libera catre Steaua! ADEVARATUL motiv pentru care a picat transferul lui Budescu in Serbia

Constantin Budescu a negociat cu Steaua Rosie si Karabukspor, iar acum a ajuns in cantonament cu Astra, care nu isi perimite salariul sau!

Budescu spera sa semneze cu Steaua Rosie, insa mutarea a picat. Antrenorul sarbilor dezvaluie ca doar a studiat varianta Budescu, dar ca a ajuns la concluzia ca nu este un jucator de care are nevoie.



"Pe Budescu nu l-am vrut. Nu a zis nimeni de aici ca il vrem. E unul din jucatorii cu care am vorbit, l-am contactat, dar la fel sunt 15-20 de jucatori. Am vrut sa vedem ce fel de caracter are, daca e muncitor, ce mentalitate are si daca ar vrea sa vina sa joace la noi sau nu. Trebuie sa intelegeti, asta e o afacere, cantarim diferite optiuni, studiem variante. El nu are club in momentul de fata si spune ca inca nu a finalizat discutiile cu Steaua Rosie. Aici intervenim noi si spunem ca nu il vrem la noi. Nu este compatibil cu noi", a declarat directorul clubului sarb, Zvezdan Terzić.

Presa din Serbia scria ca Budescu e dorit insistent de Steaua Rosie, care e dispusa sa-i plateasca cel mai mare salariu din campionatul sarb, 30.000 de euro pe luna plus bonusuri si o prima de instalare de 200.000 de euro.

Budescu este in acest moment in cantonament cu Astra in Cipru, dar nu a semnat contract nou cu giurgiuvenii, care nu isi permit salariul. Steaua lui Becali are cele mai mari sanse sa-l ia pe Budescu in acest moment.