CALCULELE si SCENARIILE pentru Play Off: Dinamo, Viitorul si Poli Iasi, batalia finala! Cum arata clasamentul in acest moment

Dinamo, Viitorul si CSM Poli Iasi dau astazi ultimele lupte pentru Play Off. Ultimele doua dintre formatii au meci direct.

Inaintea ultimei etape, cele trei formatii sunt despartite de doua puncte. La egalitate cu Viitorul, 41 de puncte, Astra sta fara emotii, avand avantajul meciului direct.

Clasamentul in acest moment

Scenariile in cazul fiecarei formatii

Dinamo

Victorie: Dinamo bate Astra si se califica in Play Off

Egal: In cazul unui rezultate de egalitate, dinamovistii au nevoie ca Viitorul - Iasi sa se termine cu victoria echipei lui Hagi ori cu un egal

Infrangere: Daca Dinamo pierde la Giurgiu, trebuia ca Viitorul sa o bata pe Iasi, iar Botosani sa nu o invinga pe Gaz Metan

Viitorul

Victorie sau egal: Se califica in Play Off

Infrangere: Se poate califica daca Dinamo nu o bate pe Astra

CSM Poli Iasi

Victorie: Ajunge in Play Off

Egal: Are nevoie ca Dinamo sa piarda

Infrangere: Se poate califica doar daca Dinamo pierde cu Astra si Botosani bate la Medias