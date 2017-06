Calcaie, pase cu exteriorul si doua goluri! VIDEO montaj cu toate fazele lui Budescu la primul meci in tricoul Stelei

Budescu a marcat doua goluri la debutul sau in tricoul Stelei

Budescu a lasat o impresie foarte buna la primul sau meci la FCSB. A marcat doua goluri si a fost un adevarat motor pentru jocul ofensiv al echipei.

Steaua s-a impus cu 7-0 prin golurile marcate de Gnohere, de doua ori, Budescu, de doua ori, Jakolis, Benzar si Mihalcea.

Iata mai jos o analiza a jocului Stelei:

Portari:



Stancioiu - n-a ajuns mingea la el, n-a fost pus in pericol de nicio actiune , a dat indicatii apararii, a tipat mult

Nita - a avut viata usoara, jucatorii adversi n-au pus probleme

Niga - cea mai baritonala voce. Chiar si atacantii il auzeau. A iesit la o centrare pe care a prins o cu siguranta

Fundasi:

Enache - s a remarcat foarte bine in atac cu centrari periculoase, joc solid

Larie - sigur pe el, n-a trecut nicio minge de el

Balasa - jucatorii adversi s-au lovit ca de stanca de el, sigur pe el, adversarii n-au pus nicio problema

Momcilovici - joc bun, a dat pasa de gol lui Budescu, , a recuperat tot, a participat la constructie, ireprosabil

Mijlocasi:

Achim - a intrat in combinatii, i-a acoperit spatele lui Budescu si ii pasa cat mai repede

Popescu - s-a descurcat bine cu achim .



Denis Man - a dat o pasa de gol, a ratat mult, inca nu se regaseste cu oamenii din atac

Tanase - a jucat foarte bine cu Budescu. A tras la poarta, s-a remarcat si cu un sut bun in obiectivul unui cameraman

Atacanti

Gnohere a inscris de doua ori. Chitit pe treaba, dornic sa demonstreze. A cerut mingea de la toata lumea. A fost tinut de un fundas mai corpolent decat el

Budescu - noul magician al stelei , dupa sanmartean steaua are un nou magician, sclipitor, da pase cu calcaiul, se baga in combinatii. A si inscris de 2 ori. Are rol de coordonator , ceea ce i a lipsit stelei, a jucat ce a vrut si unde a vrut

Intrati pe parcurs



Mihalcea - Dica ii da foarte multa incredere. A driblat, i-a zapacit pe adversari, a dat un gol

Benzar - surpriza placuta a tuturor. a jucat o repriza , a alergat mult si eficient , a dat un gol si pasa de gol. Aplaudat si laudat de toata lumea. Curajos. Mic de statura , dar cu o explozie senzationala. A impresionat.

Pleasca - a jucat in repriza a doua fundas dreapta, a dat pasa de gol, a dat la centrari cat toata viata lui

Tudorie - pare ca s a mai implinit ca forta, s a descurcat f bine ca fundas central, poa sa fie un castig pt steaua ca fundas central, se vede ca a pus muschi pe el

Filip - nu a reusit sa impresioneze cu ceva

Morais - foarte solid, a intrat de parca juca la Steaua de 100 de ani. A jucat foarte bine cu Teixeira, se vede si se simte ca se stiu

Pintilii - a jucat doar 20 min . l-a ordonat pe Mihalcea cum sa stea in teren, i-a incurajat pe toti tinerii cu care a jucat

Teixeira - a jucat simplu, la constructie, in spatele atacantilor, nu s-a complicat absolut deloc, a ascultat sfatul lui Dica sa joace din 2 atingeri

Jakolis - bun pe dreapta i-a facut franjuri pe adversari. Multe urcari, centrari. A dat si gol.

De Amorim - l-a laudat toata lumea la sfarsitul meciului . A jucat bine. A tras la poarta din toate pozitiile. A jucat foarte bine cu Teixeira si Junior Morais. Pare ca se va reface trioul de Amorim, Teixeira, Junior Morais.