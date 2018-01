Budescu s-a razvratit: "Ia, ca am eu drumul meu!" Decizia luata de cel mai bun jucator al Stelei

Budescu nu mai este dispus sa asculte de sfaturile specialistilor.

Criticat, la fel ca Alibec pentru kilogramele in plus, Budescu a luat decizia de a nu mai asculta de sfaturile specialistilor. Florin Lovin a declarat ca a avut o discutie cu Budescu, iar acesta i-a spus ca nu isi mai propune sa aiba grija la alimentatie si la eventuale kilograme in plus. "Atat timp cat am slabit la Steaua, m-au luat toate accidentarile", a fost explicatia lui Budescu.

"Imi spunea Budescu: "Atata timp cat am slabit la Steaua, m-au luat toate accidentarile". După aia a zis: "Ia, ca am eu drumul meu". Si a revenit iar la forma buna. Nu conteaza greutatea, ci sa ai o viata sportiva corecta, sa nu faci excese. Eu nu cred ca e foarte important daca Alibec are 90, 93 sau 95 de kilograme. El la Astra, cu Sumudica, nu a facut o data cantarul. Dar juca. Sa nu ne cramponam la chestii de un kilogram - doua kilograme", a declarat Lovin la DigiSport.