Anunt BOMBA al lui Becali! Ce portar a ales pentru Steaua: "Pe el il vreau!" Prima reactie a lui Balgradean si ce salariu va avea

Gigi Becali a ales un nume-surpriza pentru poarta Stelei!

UPDATE 14:25 Becali a acceptat sa plateasca 50 000 de euro in schimbul lui Balgradean, care va castiga 180 000 de euro intr-un an si jumatate la Steaua!

UPDATE 13:40 Balgradean a confirmat discutia cu patronul Stelei si a declarat ca vine in Romania pentru a negocia.

"Am fost sunat de Becali! Eu sunt acum in vacanta la Firenze. Vin in Romania si discutam. Nu am semnat cu Steaua", a declarat Balgradean pentru DigiSport.

Balgradean este in litigiu cu Concordia Chiajna.

Patronul Stelei negociaza cu Cristi Balgradean de la Chiajna!

"Azi iau portar, da! Il iau pe Balgradean", a spus Becali pentru Gazeta Sporturilor.

Goalkeeperul de 29 de ani, titular si capitan in ultimul an la Chiajna, s-a certat cu oficialii clubului si n-a mai prins echipa in meciurile oficiale din 2018. Balgradean incearca sa-si rezilieze contractul si sa vina liber la Steaua.

Inainte sa vina la Chiajna, in 2016, Balgradean a mai jucat pentru Craiova sau Dinamo. In Stefan cel Mare si-a petrecut cei mai importanta parte a carierei, intre 2010 si 2014. Goalkeeperul a fost aproape sa revina la Dinamo cu Andone antrenor, sezonul trecut, dar reactia fanilor din PCH a blocat tratativele.