MARELE GATSBY, gen! Imagini incredibile de la cea mai tare petrecere data de Borcea in fotbalul romanesc

In ianuarie 2010, Cristi Borcea era pe val, fiind milionar si afacerist de succes, actionar si presedinte executiv al lui Dinamo, tata, sot si Don Juan.

El isi serba implinirea a 40 de ani in cel mai luxos hotel din Poiana Brasov, cu multe vedete invitate, cu sampanie de zeci de mii de euro, cu lautari care ii fredonau langa ureche urari de accedere in grupele Ligii Campionilor, dar si alaturi de Valentina Pelinel, despre care se credea atunci ca era doar o prietena de familie.

Sapte ani mai tarziu, Borcea este incarcerat la Penitenciarul Jilava, se presupune ca este grav bolnav, numele sau este sinonim cu transformarea lui Dinamo intr-o echipa de pluton, iar notorietatea sa este adusa mai nou de renumele de Casanova si de lista lunga cu numele iubitelor sale.

Pe 16 ianuarie 2010, Borcea era „Imparatul Fotbalului Romanesc”. A doua zi implinea 40 de ani, iar petrecerea pe care o dadea la cel mai luxos hotel din Poiana Brasov ca sa marcheze evenimentul era cea mai mare si mai mediazata a unui om de fotbal din Romania. Presa a vorbit zile in sir despre cei 200 de invitati de seama, despre faptul ca nota de plata s-a ridicat la peste 100.000 de euro, despre meniul care cuprindea un vitel de 80 kg, berbecuti la protap, purcelusi de lapte, icre negre, somon sau caracatita, despre tortul mare cat un automobil, despre sutele de sticle de sampanie scumpa si despre lautarii ''ingropati'' in bani de invitati.

O informatie interesanta este reprezentata de faptul ca la petrecere a fost invitata si Valentina Pelinel, alaturi de sotul ei de atunci, Cristian Boureanu. Despre aceasta se credea atunci ca este doar o buna prietena de familie si a participat inclusiv la aniversarea fiicei fostului actionar dinamovist, organizata intr-un cadru mai modest a doua zi, intr-o alta locatie. Peste ani s-a descoperit ca ea era amanta lui Borcea si ca i-a nascut chiar si o surioara fiicei acestuia.

S-a vorbit in schimb mai putin despre faptul ca Gigi Becali ii facuse cadou lui Borcea un CD cu muzica de Liga Campionilor. „Toata viata va asculta numai CD-ul, pentru ca pe stadion nu va auzi muzica aia”, declara profetic Gigi Becali. Sau despre faptul ca fanii dinamovisti au fost goniti de politisti si jandarmi pentru ca au incercat sa ii strice petrecerea cu bannerele afisate: ''Sa ne sugi p… de ziua ta!", "Inca un party de swingeri!", "Atentie, Giovani! Naomi e single!" sau "Aniversare fara valoare, invitati fara onoare, in timp ce clubul nostru moare".

Sau despre faptul ca, in timp ce patronul clubului se distra de minune la munte alaturi de Gigi Becali, Dumitru Dragomir, impresarii Becali, Vasile Turcu, Ioan Niculae sau Gigi Netoiu, clubul Dinamo intrase intr-o spirala descendenta din care s-a oprit cu pretul unei insolvente aproape letale. La finalul acelui sezon, peste cateva luni, Dinamo termina doar pe locul 6 in Liga 1 si rata pentru al doilea an consecutiv prezenta directa in grupele Ligii Campionilor si zecile de milioane de euro aferente.

A fost si inceputul sfarsitului pentru cariera de manager sportiv a lui Borcea. Dupa ce se retrasese in SUA cu un an inainte, unde s-ar fi tratat pentru intoxicatia cu mercur provenit din fructele de mare pe care le consuma in mod excesiv, in martie 2012, sanatatea de fier a fostului presedintele executiv al lui Dinamo incepea sa dea rateuri. Borcea a fost supus unei interventii de by-pass pe o artera coronara blocata, de catre controversatul medic Serban Bradisteanu, cu doar o saptamana inainte ca Tribunalul Bucuresti sa dea sentinta in Dosarul Transferurilor.

Cum la milionarul roman probleme de sanatate nu vin niciodata singure, ci de cele mai multe ori cu o "intoxicatie de cod penal", pe 4 martie 2014, Cristi Borcea incepea sa aiba probleme serioase si cu legea, el fiind condamnat definitiv la sase ani si patru luni de inchisoare cu executare in acelasi Dosar al Transferurilor. Dupa doar cateva luni, in iulie 2014, pe cand era incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba, Borcea a fost internat la Sectia de cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta din Constanta, dupa ce a acuzat dureri in piept. In noiembrie 2016, el mai primea un spor de pedeapsa din partea magistratilor Curtii de Apel Bucuresti, dupa ce s-a stabilit ca a dat spaga judecatoarei Gianina Terceanu, care ii era si amanta, pentru ca aceasta sa il achite in dosarul banilor disparuti din transferurilor jucatorilor dinamovisti.

Deci, in decurs de doar 7 ani, din faima omului de afaceri, care isi servea apropiatii cu sampanie, delicatese si trabucuri fine, si din cea a managerului de fotbal, care ii spunea lui Ioan Andone ca ii cumparase si firul de iarba la un titlu castigat de Dinamo, au mai ramas doar un numar de detinut favorizat in Penitenciarele Poarta Alba si Jilava si cartea autobiografica scrisa in puscarie "Am fost presedintele unui vis - Dinamo Bucuresti".