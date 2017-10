BOMBA! Solutia lui Gino pentru conflictele de genul FCSB - CSA! Ce proiect de lege a facut LPF

Gino Iorgulescu nu mai vrea probleme de identitate in fotbalul romanesc.

Seful reales al LPF anunta un proiect de lege prin care cluburile sa revine in propietatea municipalitatii, dupa modelul italian. Asta ar insemna ca patronii sa renunte la drepturile asupra cluburilor si sa le cesioneze apoi de la primarii.

"Ne preocupa de mai mult timp o alta problema. Am facut un proiect de lege in care brandurile ar urma sa apartina de municipalitati, exact ca-n Italia. Cand cineva pleaca de la o echipa, brandul revine la municipalitate sau judet. In acest fel nu vor mai exista probleme", a declarat Gino Iorgulescu intr-o conferinta de presa.