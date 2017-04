"Bizonul e mai bun ca Alibec, asa cred". Becali e sigur de titlu si arunca o noua bomba: "De ce sa nu-l iau si pe Nemec de la Dinamo?"

CSU Craiova 0-1 FCSB | Formatia lui Laurentiu Reghecampf se distanteaza la doua puncte de Viitorul, dupa ce formatia lui Hagi a inregistrat doar un rezultate de egalitate la Cluj, cu CFR (0-0). Gigi Becali e sigur ca Steaua va lua campionatul.

"In opinia mea, deci opinia mea, repet, Bizonul e mai bun ca Alibec. Eu nu ma bag, nu ii zic eu lui Reghe asa ceva, dar eu asa vad jocul. Gnohere joaca bine cu capul, castiga multe mingi, e mult mai eficient.

Nu se poate juca cu amandoi. Astazi am jucat asa pentru ca nici nu aveam cu cine. Si ne-am permis, pentru ca cei de la Craiova jucau numai cu mingi aruncate. Dar cand ai nevoie sa faci presiune, poti sa-i bagi pe amandoi.

Acum, ce o vrea Dumnezeu. Dar din ce am vazut eu in Play Off, chiar daca meciurile sunt tari, cu emotii, cu presiune, parca nu prea vad ca celelalte echipe sa tina pasul. M-am uitat si la Craiova cu Viitorul, parca jucatorii nu aveau vlaga.

In meciul direct cu Viitorul se hotaraste totul. Daca ii batem, suntem campioni. Daca ne bat ei, se mai joaca. Daca batem Viitorul si CFR, suntem 99% campioni.

Strategia mea e ca la vara e sa iau 7-8-9 jucatori, tot ce am vazut mai bun in Play Off. De la Dinamo, de la Craiova, de la Astra. Poate si de la Viitorul, daca luam titlul. Gica a zis ca asteapta oferte, a zis ca el vinde, dar in schimbul unui pret corect.

Nu cred ca o sa pot sa-l iau pe Ivan. Dar jucatori care raman liberi pot sa iau, nu? Iau si tineri, iau si jucatori experimentati, tot ce e mai bun.

Pai de ce sa nu-l iau eu pe Nemec de la Dinamo, ca e foarte bun atacant!

Si sa nu zica cineva ca vreau sa destabilizez, ca Dinamo nu mai e adversara noastra. Chiar daca bate maine, ramane la 7 puncte in spate, nu ne mai poate ajunge Dinamo niciodata.

Postul lui Reghe e asigurat, gata, nu mai vreau sa vorbesc despre acest subiect", a spus Gigi Becali dupa CSU Craiova 0-1 FCSB, la Digisport.