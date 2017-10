"Bizonul" a intrat in istorie! Gnohere, PRIMUL JUCATOR din "era Becali" care reuseste asa ceva la Steaua: i-a detronat pe Keseru si Rusescu

Steaua a castigat meciul cu Craiova, scor 5-2, si a urcat pe primul loc in clasamentul din Liga 1.

Gnohere a deschis scorul in partida cu oltenii in chiar minutul 1 si este pe prima pozitie in clasamentul golgheterilor din Liga 1 in acest sezon, cu noua reusite. De altfel, Gnohere a reusit sa stabileasca un record personal prin evolutiile sale din ultima perioada. "Bizonul" a marcat 7 goluri in patru meciuri oficiale consecutive pentru Steaua, fapt nemaiintalnit in "era Becali" la clubul ros-albastru. Pe langa golul cu Craiova, atacantul francez a marcat de trei ori in meciul cu ACS Poli Timisoara, un gol cu Sepsi si alte doua reusite cu Beer Sheva din Europa League.

Pana acum, Rusescu si Keseru erau fotbalistii care au marcat cele mai multe goluri in patru partide oficiale consecutive, ambii cu cate 6 reusite. Thereau si Kapetanos ocupa pozitia a treia, cu cate 5 goluri fiecare.

Keseru a marcat trei goluri cu Aalborg si sase cu Pandurii, insa aceste performante au fost incadrate de cate trei partide in care fostul atacant al Stelei nu a izbutit sa inscrie.