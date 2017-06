Becali si-a dat acordul pentru inca o plecare! Ultima oferta venita pentru un stelist

Dupa finalul sezonului, Becali nu stia daca sa-i prelungeasca sau nu contractul. Acum pare sa-si fi dat acordul pentru plecarea sa.

Dica trebuie sa-si faca planul pentru noul sezon fara congolezul Moke. Desi Steaua are probleme in aparare, Becali vrea sa inlocuiasca in totalitate zona centrala a defensivei fata de sezonul trecut. Dupa ce i-a reziliat contractul lui Tamas, Steaua e aproape sa se desparta si de Moke. Langa Larie, Steaua isi propune sa aduca si doi fundasi centrali straini, a anuntat Becali.

Conform surselor Sport.ro, Moke negociaza cu Beitar Ierusalim. Clubul din Israel va juca in Europa League dupa ce a incheiat pe locul 3 in play-off. In aceasta vara, Moke a mai fost in discutii cu Petah Tikva.