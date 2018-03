Becali rade, suporterii urla de nervi: "Va bateti joc de noi! Dica, du-te!" Ce s-a intamplat dupa umilinta de la Sibiu

Un val de critici din partea suporterilor, pe pagina de Facebook a clubului, dupa eliminarea rusinoasa din Cupa, 0-3 cu Hermannstadt

Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

In timp ce Gigi Becali spune ca nu este deloc deranjat de ce a vazut la Sibiu si ca "jucatorii au evoluat asa cum li s-a spus", suporterii stelisti isi striga supararea pe Facebook.

Un val de mesaje critice din partea fanilor pe pagina oficiala a clubului, dupa eliminarea din Cupa in fata lui Hermannstadt.

"De ce ati facut acest non joc? Va bateti joc de suporteri. Numai banii va intereseaza. Nu aveti nimic in suflet pentru Steaua. Uitati-va la Budescu, nu are niciun pic de noroi pe el.", scrie un suporter pe contul de Facebook FCSB.