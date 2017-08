Becali nu scapa! Patronul Stelei poate fi inchis din nou dupa ce a amenintat o judecatoare!

Administratia Nationala a Penitenciarelor a cerut la Parchet ca Becali sa fie inchis din nou!

Administratia penitenciarelor a decis duminica sa sesizeze procurorii in urma unei interventii la TV a lui George Becali.

Comunicatul ANP:

Ieri, 28 august 2017, conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) a confirmat, cu prilejul unei scurte intalniri, decizia de a sesiza in zilele urmatoare Parchetul impotriva fostului detinut George Becali pentru infractiuni de ultraj si santaj la adresa unui director de penitenciar.

George Becali risca o noua pedeapsa cu inchisoarea de pana la 5 ani la care se va adauga o majorare cu jumatate din pedeapsa aplicata pentru savarsirea unei infractiuni in stare de recidiva plus restul de pedeapsa ramas neexecutat prin liberarea conditionata.

Reamintim ca ex-detinutul George Becali a intervenit intr-o emisiune de televiziune din data de 19 august 2017 unde a afirmat in mod explicit ca i-a transmis o serie de mesaje de amenintare directorului Penitenciarului Jilava pe motiv ca acesta nu ar fi aprobat o noua invoire pentru varul Victor Becali.

Ulterior George Becali a incercat sa se disculpe folosind aceeasi strategie care - deloc surprinzator - i-a mai adus si alte condamnari penale. Sunt de notorietate incercarile acestuia de a convinge judecatorii ca persoana sechestrata ar fi intrat singura in portbagaj pentru a nu pata de sange o bancheta extrem de sensibila si ca mita ar fi o forma de premiere.

In acest context, asteptam si o reactie a ministrului Justitiei in legatura cu abaterile disciplinare si infractiunile constatate la finalul anului 2016 la Penitenciarul Poarta Alba in legatura cu favorizarea unor detinuti - vip, printre care se numara si acelasi George Becali. In acest caz, ilegalitatile au fost deja constatate, dar sanctiunile se lasa asteptate.

I. la acest link https://youtu.be/GmwASqwAyaY este disponibila inregistrarea afirmatiilor fostului detinut George Becali.

II. referitor la infractiunea de ultraj art. 257 din Noul Cod Penal prevede ca:

(1) Amenintarea savarsita nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa, lovirea sau alte violente, vatamarea corporala, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte ori omorul savarsite impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu exercitarea acestor atributii, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

(2) Savarsirea unei infractiuni impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat ori asupra bunurilor acestuia, in scop de intimidare sau de razbunare, in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

III. referitor la infractiunea de santaj art 207 din Noul Cod Penal prevede ca:

(1) Constrangerea unei persoane sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, in scopul de a dobandi in mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza amenintarea cu darea in vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromitatoare pentru persoana amenintata ori pentru un membru de familie al acesteia, in scopul prevazut in alin. (1).

IV. referitor la revocarea liberarii conditionate art. 104 din Noul Cod Penal prevede ca:

(1) Daca pe durata supravegherii persoana condamnata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse, instanta revoca liberarea si dispune executarea restului de pedeapsa.

(2) Daca dupa acordarea liberarii cel condamnat a savarsit o noua infractiune, care a fost descoperita in termenul de supraveghere si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa inchisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca liberarea si dispune executarea restului de pedeapsa. Pedeapsa pentru noua infractiune se stabileste si se executa, dupa caz, potrivit dispozitiilor de la recidiva sau pluralitate intermediara.

