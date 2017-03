Becali: "M-am nascut intr-un 'lagar de concentrare', primii ani din viata i-am petrecut la cort, ca tiganii!"

Gigi Becali a acordat un interviu publicatiei Capital, in care a vorbit despre lucruri mai putin stiute din viata privata.

Primii ani din viata nu i-a trait intr-o casa, ci in cort. Familia lui a fost deportata intr-un sat din Braila, "lagar de concentrare", cum ii spune Becali, si a ajuns in Pipera in anii '60.

"Tata s-a nascut in Albania, mama – in Bulgaria. Au fost deportati in Dobrogea, apoi in Bucovina, de aici in Banat, iar de acolo in Baragan, in satul Zagna, langa Braila, acolo unde m-am nascut eu in 1958. M-am nascut in lagarul de concetrare de la Zagna. La acea vremea, machedonii erau considerati un pericol pentru comunisti si nu aveau voie sa locuiasca la granite”.

"Parintii mei locuiau la cort, exact ca tiganii. asa cum se plimba ei, ne plimbam si noi. Stateam doi-trei ani intr-un loc, apoi ne muta."

"La 14 ani, traversam singur cu oile padurea Baneasa. Astazi, cea mai mare bucurie e cand vad ca oile mele aduc pe lume miei, care costa 10 euro pe cap. Ma bucur mai tare decat atunci cand inchei o afacere de milioane de euro”.

In interviul din Capital, Gigi Becali vorbeste printre altele si despre relatia speciala pe care o are cu mama lui. Un lucru amuzant: "Mama ma cearta si acum pentru tot felul de lucruri. Ma cearta si cand ma vede ca ma uit prea mult la televizor." :)