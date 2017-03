Bani pentru transferuri? Becali anunta ca a dat TUNURI de aproape 30 de milioane in afaceri

Vanzarea de jucatori nu mai este principala sursa de venit a lui Gigi Becali.

Becali a reusit din nou sa faca afaceri bune cu terenurile sale. Patronul Stelei a vandut recent un teren de 12 milioane de euro din Pipera si negociaza pentru vanzarea unui alt teren. Becali a mai cedat un ansamblu imobiliar in valoare de peste 14 milioane de euro, potrivit Capital.

Sursa citata scrie ca Gigi Becali a vandut un teren de 7,3 hectare in zona de birouri Pipera, pentru suma de 12 milioane de euro. Se va construi pe terenul din Nordul Capitalei un ansamblu rezidential.

Becali a mai declarat, pentru Capital, ca tranzactia s-a incheiat in urma cu cinci luni, iar banii au fost deja incasati. "Pretul a fost de aproximativ 170 de euro pe metrul patrat, am incasat 11 milioane de euro din aceasta tranzactie", a spus omul de afaceri.

Becali a mai declarat, pentru Capital, ca este foarte aproape sa finalizeze o noua vanzare a unui teren de 4 hectare lipit de cel de 7,3 hectare pe care l-a vandut catre Prime Kapital.

De semenea Arcom, compania de constructii a lui Gigi Becali, vinde ansamblul imobiliar a carei constructie a inceput in urma cu cativa ani, unor investitori austrieci. Valoarea tranzactiei este de 14,2 milioane de euro. Potrivit acestuia, investitia realizata de el, pana acum, este de circa 11-12 milioane de euro in acest ansamblu dedicat apartamentelor pretabile pentru programul Prima Casa. "Terenul mai valoreaza si el 7-8 milioane de euro", a explicat Becali.

Becali i-a cumparat pe Alibec si Florin Tanase in 2016 pentru aproape 4 milioane de euro, dar majoritatea banilor i-a donat, sustine patronul Stelei.

"In total, am donat 10 milioane de euro in 2016, din care 90% s-au dus la biserici. Restul au fost donati unor cazuri sociale concrete", a spus omul de afaceri.