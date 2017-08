Becali l-a adus ca sa fie noul Stanciu insa si-a pierdut rabdarea cu el. "A ajuns sa doarma pe teren"

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Becali a platit anul trecut 1,7 milioane de euro pe Florin Tanase, sperand sa fie noul produs de export de milioane, asa cum au fost Stanciu, Chipciu, Gardos sau Chiriches cu cativa ani in urma. "Diamantul" adus de la Viitorul dupa un sezon fantastic sub comanda lui Hagi, s-a "rupt" dupa doare cateva etape si a fost nevoit sa stea pe bara cateva luni.

Tanase a revenit in echipa insa randamentul sau a fost unul modest. Atat de modest incat Becali si-a pierdut rabdarea cu el in acest start de sezon. Steaua e plina de "vedete" in atac iar Becali nu vrea sa se opreasca aici.

Patronul Stelei vrea sa il aduca pe Florinel Coman de la Viitorul, iar acesta ar urma sa intre in locul lui Tanase in prima echipa: "O sa joace in locul lui Tanase, sa vada el cum e. Sa fie concurenta pe post, sa vada cum e, il tine Florinel pe banca, ca a ajuns sa doarma pe teren, ei mari jucatori care s-au calificat.", a spus Gigi Becali la Digi.

Nici cota lui Tanase nu o duce prea bine. Acesta s-a devalorizat cu 200.000 de euro pe Transfermarkt, ajungand la 1,5 milioane de euro, desi trebuia sa "explodeze" dupa transferul la Steaua, asa cum se intampla cu majoritatea jucatorilor transferati din Liga I.