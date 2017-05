Becali il ironizeaza pe Hagi dupa ultima declaratie: "Da, o sa-i bati pe Conte si Guardiola... unu la unu, la porti de un metru"

Hagi a prins curaj dupa ce a cucerit titlul in Romania si a anunta ca e gata sa se bata cu marile forte ale Europei.

"Sunt la nivelul lui Guardiola si Conte, si o sa-i bat si pe ei! Nu e departe acel moment. Spun realitatea, pentru ca pana acum am incercat sa fiu mai modest", a fost declaratia plina de optimism a lui Gica Hagi.

Becali s-a amuzat de cuvintele lui Hagi.

"Eu ii spun lui Gica asa: e posibil sa fie la nivel mai mare decat Guardiola si Conte, pentru ca a fost mai mare fotbalist si decat Guardiola si decat Conte."

"Numai ca, daca vrea sa ii bata, ii bate la fotbal, unu la unu, la porti de 1 metru."

"Ca daca joaca cu ei, cu Viitorul, trebuie sa aiba si cu cine sa ii bata. Nu trebuie sa fii mare antrenor, trebuie sa mai ai si echipa. Pai degeaba il aduci pe Guardiola la Viitorul. Credeti ca poate face ceva la Viitorul?"

"Altfel, niciodata, pe Guadiola si pe Conte n-o sa-i bata Hagi niciodata, la situatia in care e acum fotbalul. Si nu neaparat el, oricine din Romania", a spus Becali la Ora exacta in sport.