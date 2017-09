Becali il face PRAF pe Dan Petrescu, dar il trimite la nationala: "Sa scap de el!" Despre Zenga: "E condus de femeie"

Gigi Becali spera ca Dan Petrescu sa fie numit la nationala un locul lui Daum, pentru ca misiunea Stelei in drumul catre titlu sa fie mai usoara.

Gigi Becali a declarat ca l-ar numi Dan Petrescu in functia de selectioner, ca sa scape de el din lupta pentru titlu in Liga I. Daca ar fi neinteresat, spune Becali, l-ar numi pe italianul Walter Zenga, care "este roman, ca e condus de femeie (n.r. - sotia Raluca)."

Intrebat la Pro X ce selectioner ar alege in locul lui Daum, Becali a raspuns: "Sincer, daca vorbesc interesat, as alege Petrescu, sa scap de el. Daca vorbesc neinteresat, dar in interesul echipei nationale, l-as alege pe Zenga. Mie mi-a spus Mirel Radoi ca a fost cel mai bun antrenor al lui, dupa aia Oli (n.r. - Olaroiu). Asa mi-a zis Mirel, daca recunoaste bine, daca nu, sa fie sanatos. Zenga nu este strain. El este roman, ca e condus de femeie. Si cand esti condus de femeie romanca, inseamna ca esti roman. Glumesc."

Becali continuat criticile la adresa lui Dan Petrescu, dupa ce echipa lui a primit un penalti in meciul cu CS U Craiova.

"Eu am vazut ca Dan Petrescu e nemultumit ca i-a dat (n.r. - impotriva CFR-ului) un 11 metri la 2-0 si se putea ca el, Dan Petrescu, sa fie egalat si sa piarda puncte, iti dai seama? Lui trebuia sa i se mai dea inca un 11 metri. N-a fost multumit cu un 11 metri si un rosu luat gratuit, el, Dan Petrescu.

Mai trebuia sa-i de unul lui, sa faca 3-0. Cum adica sa-i dea 11 metri Craiovei si sa fie posibil sa piarda el puncte? Noi, de vreo doi ani, tot suntem furati de arbitri, nu se mai poate asa, ca Steaua sa fie furata la infinit. si eu cred ca nu sunt greseli intamplatoare de arbitraj in favoarea CFR-ului. Se mai greseste cateodata, dar trebuie sa greseasca si impotriva ta. Dar asa, numai in favoarea lor?", a afirmat Becali.