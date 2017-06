Becali cere titlul la TAS, Talpan vrea FCSB in LIGA A 5-A! Juristul CSA reaprinde razboiul declaratiilor: "FCSB nu e afiliata la FRF"

Citeste si - Budescu a semnat cu Steaua pe 4 ani! Becali ii da prima de instalare cat castiga Alibec in jumatate de an

Stelistii de la CSA aniverseaza 70 de ani de existenta a Clubului Sportiv al Armatei. Cu aceasta ocazie, oficialii din Ghencea au anuntat ca viitoarea echipa de fotbal va evolua in liga a patra.

Florin Talpan, juristul CSA, spune insa ca noua echipa ros-albastra trebuie inscrisa direct in prima liga, nu in cea de-a patra. Talpan vrea ca FCSB sa fie retrogradata in liga a 5-a!

"Locul echipei Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti este in prima liga. Vrem sa-i luam locul echipei lui Becali, pentru ca el a obtinut fraudulos aceasta echipa.

Echipa FCSB nu este afiliata la FRF, nu a fost afiliata, nu stiu cum si-a desfasurat meciurile in campionat. FCSB nu trebuie sa mai evolueze in Liga I, FRF trebuie sa dispuna masurile legale care se impun. Mi se pare ca lumea trebuie sa respecte legea in Romania si echipa lui Becali sa fie retrogradata in liga a cincea", a spus Florin Talpan.