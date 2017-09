Becali baga alunecare la Burleanu! Reclamat de FRF la Comisia de Disciplina, patronul FCSB cere "coalitie impotriva tiranului"

Gigi Becali, patronul FCSB, si Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, sunt protagonistii unui nou conflict. Seful formatiei ros-albastre a fost reclamat la Comisia de Disciplina de FRF, iar acesta a reactionat la adresa presedintelui Burleanu.

Becali a fost reclamat la Comisia de Disciplina dupa ce a declarat ca "este rusinos ca Lucescu nu a fost ofertat de nationala Romaniei". Inainte ca judecata sa aiba loc, acesta a pus tunurile pe seful FRF, Razvan Burleanu.

Finantatorul FCSB spune ca vrea sa formeze o coalitie pentru a-l indeparta pe Burleanu de la FRF si militeaza pentru renasterea Generatiei de Aur, insa nu pe teren, ci in birourile Federatiei.

"Domnul Burleanu este parsiv, a pus in statutul Federatiei niste lucruri tiranice. Noi avem niste tineri talentati, am vazut-o in meciul cu Elvetia. Viitorul suna bine. Trebuie sa se coalizeze fortele sportive, jurnalistice si politice ca sa-l dea jos pe acest Burleanu. Are consiliile judetene, deci are voturi, are fotbalul de sala si pe cel feminin. Le da avantaje ca el sa obtina voturile. Trebuie sa se implice fortele nationala ca sa-l dea jos. Lucreaza cu chestiuni tiranice.

Sa castige Generatia de Aur, nu sa voteze altii iar pentru Burleanu. Mircea Lucescu si Ionut Lupescu nu pot candida, pentru ca Burleanu a schimbat statutul Federatiei.

Acest om nu treubie sa mai castige in Adunarea Generala. Orice cere Bulreanu, lumea voteaza acolo. Trebuie neaparat dat afara", a spus Becali la Realitatea TV.

Conflictul dintre Becali si conducerea Federatiei arde mocnit de mai multa vreme. Patronul FCSB s-a declarat extrem de nemultumit inca de acum un an de faptul ca FRF a impus regula jucatorului U21 in Liga I.