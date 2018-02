Becali a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Coman: "Poti sa ramai un NIMENI!" Ce i-a spus

Becali e sigur ca poate da in continuare lovitura cu transferul lui Florinel Coman in strainatate.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00

Patronul Stelei spune ca va incerca sa-i promoveze in continuare pe pustii de la care asteapta mutari uriase in urmatorii ani, Florinel Coman, Dennis Man sau Florin Tanase. Cu Florinel Coman a discutat personal dupa meciul cu CFR pentru a-l motiva.

"Daca nu ai bani, nu poti sa faci fotbal. Eu vreau campionatul pentru ca vreau bani din Liga Campionilor. Ce vreau sa fac eu? Vreau sa le dau copiilor meciuri internationale, foarte tari. Ca sa fac asta, sa castig bani, trebuie sa pregatesc viitorul. Viitorul e in bani multi. N-am nevoie pentru mine de bani. Ca sa fac o echipa mare, treuie sa fac bani multi. Eu i-as folosi pe cei mai in varsta, dar trebuie sa-i scot pe astia tineri, sa-i vand. Daca ma ajuta Dumnezeu sa fac ce am eu in plan, o sa vedeti.

Florinel Coman are aceeasi cota ca acum un an. Asta pentru ca el n-a avut cota. N-avea ce sa scada. Inca mai sper ca vom lua bani multi pe el. Nu ma dezic de ceea ce am spus, am vorbit cu el ieri. I-am spus ca raman la parerea ca pot lua pe el zeci de milioane. Exista posibilitatea sa ramana un om de rand, un numeni, sa aiba cateva sute de mii in cont peste cativa ani sau sa piarda si banii aia. Sau, poate sa ia 15 milioane pe an. Trebuie sa munceasca. Nu se poate fara munca", a spus Becali la PRO X.