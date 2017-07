Becali a luat foc atunci cand a auzit de problema lui Dinamo: "Comunistule, ai nenorocit clubul, l-ai dus in ruina!"

Ionut Negoita s-a trezit in postura lui Gigi Becali - tabara lui Badea sustine ca echipa lui Negoita nu are sigla si palmaresul lui Dinamo

Un scandal monstru e pe cale sa izbucneasca la Dinamo. Tabara lui Nicolae Badea sustine ca Ionut Negoita nu detine sigla si palmaresul clubului Dinamo, si asta in timp ce actualul actionar din Stefan cel Mare se roaga de Minister sa rezolve urgent problema stadionului.

Gigi Becali sare in apararea lui Negoita si il acuza pe Nicolae Badea ca "a dus clubul Dinamo in ruina, cu datorii de 20 de milioane de euro."

"Sa-i spuneti lui Nicolae Badea ca istoria este cea care face continuarea. Locul in Liga I a preluat istorie, traditie, toate. Palmares inseamna istorie. La comunisti la Badea acolo asa e, ca pacalesc ei, comunistii, cum vor. Sa ia ei toate privilegiile."

"I-au dat echipa lui Ionut Negoita, el a cheltuit bani, milioane, si acum vine Badea si spune ca n-a dat nimic. E adevarat, marca poate fi scoata la licitatie, daca nu i-a dat-o, poate sa o vanda cui vor ei. Dar nu istoria si palmaresul."

"Comunistule, ai dus clubul in ruina! Sa vina DNA-ul!"

"Sa faca DNA-ul ancheta la stadion. In 2003, printr-o hotarare de guvern, mie mi-a luat Adrian Nastase stadionul. Iar lui Nicolae Badea i-a dat stadionul lui Dinamo. Voi va dati seama, comunistii? Ia sa vina DNA-ul sa faca un control, sa vada cum s-a dat stadionul."



"Eu am facut un schimb de terenuri si m-au dus la puscarie. Iar ei, comunistii, primesc cadouri de la statul roman."